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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1838 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
40 франков 1838 A Париж
Средняя цена 530 $
Продажи
1 30
Аверс
Реверс
20 франков 1838 A Париж
Средняя цена 340 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
20 франков 1838 W Лилль
Средняя цена 580 $
Продажи
0 18
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