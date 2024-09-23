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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1838 года W "Тип 1832-1848". Лилль (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1838 года W "Тип 1832-1848" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1838 года W "Тип 1832-1848" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 12,355

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1838
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1838 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 3739 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • iNumis (3)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (5)
  • MDC Monaco (1)
  • Numis.be (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция 20 франков 1838 W на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
990 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Франция 20 франков 1838 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
820 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Франция 20 франков 1838 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1838 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1838 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1838 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1838 W на аукционе Teutoburger - February 23, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1838 W на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1838 W на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1838 W на аукционе iNumis - December 6, 2016
Продавец iNumis
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1838 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1838 W на аукционе iNumis - May 3, 2016
Продавец iNumis
Дата 3 мая 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1838 W на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1838 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1838 W на аукционе iNumis - October 19, 2012
Продавец iNumis
Дата 19 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1838 W на аукционе Numis.be - May 19, 2012
Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1838 W на аукционе Heritage - April 18, 2011
Франция 20 франков 1838 W на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 20 франков 1838 W на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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