Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1838 года W "Тип 1832-1848". Лилль (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Лилль
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 12,355
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1838
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1838 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 3739 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
990 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец iNumis
Дата 19 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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