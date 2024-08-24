Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1838 года A "Тип 1832-1848". Париж (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Париж
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 173,322
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1838
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1838 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 1052 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1610 USD. Торги состоялись 30 июля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
338 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 9 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец InAsta
Дата 9 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 17 августа 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 мая 2016
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Naumann
Дата 6 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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