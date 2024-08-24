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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1838 года A "Тип 1832-1848". Париж (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1838 года A "Тип 1832-1848" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1838 года A "Тип 1832-1848" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 173,322

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1838
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1838 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 1052 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1610 USD. Торги состоялись 30 июля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (1)
  • Александр (1)
Франция 20 франков 1838 A на аукционе VL Nummus - February 10, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Франция 20 франков 1838 A на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
338 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Франция 20 франков 1838 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1838 A на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1838 A на аукционе Heritage - February 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1838 A на аукционе Holmasto - October 9, 2021
Продавец Holmasto
Дата 9 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1838 A на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1838 A на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1838 A на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1838 A на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1838 A на аукционе InAsta - December 9, 2019
Продавец InAsta
Дата 9 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1838 A на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1838 A на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1838 A на аукционе Heritage - August 17, 2017
Франция 20 франков 1838 A на аукционе Heritage - August 17, 2017
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1838 A на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1838 A на аукционе Александр - May 26, 2016
Франция 20 франков 1838 A на аукционе Александр - May 26, 2016
Продавец Александр
Дата 26 мая 2016
Сохранность VF35
Цена
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Франция 20 франков 1838 A на аукционе Naumann - December 6, 2015
Продавец Naumann
Дата 6 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1838 A на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1838 A на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1838 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1838 A на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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