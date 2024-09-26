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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1840 года W "Тип 1832-1848". Лилль (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1840 года W "Тип 1832-1848" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1840 года W "Тип 1832-1848" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 45,508

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1840
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1840 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе Maison Palombo за 8500 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Ars Time (1)
  • Auctiones (1)
  • cgb.fr (2)
  • Chaponnière (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Hess Divo (2)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (5)
  • MDC Monaco (2)
  • Monnaies d'Antan (3)
  • Palombo (4)
  • Reinhard Fischer (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (3)
  • Varesi (1)
Франция 20 франков 1840 W на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
1077 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция 20 франков 1840 W на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Франция 20 франков 1840 W на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Франция 20 франков 1840 W на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1840 W на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1840 W на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
Франция 20 франков 1840 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1840 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1840 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1840 W на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность XF40 GENI
Цена
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Франция 20 франков 1840 W на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1840 W на аукционе Palombo - October 20, 2018
Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1840 W на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1840 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1840 W на аукционе Auctiones - September 11, 2016
Продавец Auctiones
Дата 11 сентября 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1840 W на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
Франция 20 франков 1840 W на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1840 W на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1840 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1840 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1840 W на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1840 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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