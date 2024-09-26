Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1840 года W "Тип 1832-1848". Лилль (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Лилль
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 45,508
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1840
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1840 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе Maison Palombo за 8500 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
1077 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность XF40 GENI
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 11 сентября 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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