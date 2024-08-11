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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1840 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1840 A Париж
Средняя цена 410 $
Продажи
2 227
Аверс
Реверс
20 франков 1840 W Лилль
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 31
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