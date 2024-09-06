Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1831 года T "Гурт выпуклый". Нант (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Нант
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 862
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1831
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Нант
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1831 года "Гурт выпуклый" со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 3714 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
7540 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
13012 $
Цена в валюте аукциона 12000 CHF
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1831 "Гурт выпуклый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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