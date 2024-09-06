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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1831 года T "Гурт выпуклый". Нант (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - 20 франков 1831 года T "Гурт выпуклый" Нант - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1831 года T "Гурт выпуклый" Нант - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 862

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1831
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1831 года "Гурт выпуклый" со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 3714 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • iNumis (1)
  • Jean ELSEN (1)
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  • MDC Monaco (1)
  • Palombo (7)
  • V. GADOURY (2)
Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
7540 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
13012 $
Цена в валюте аукциона 12000 CHF
Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе Palombo - November 17, 2019
Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе V. GADOURY - December 6, 2014
Продавец V. GADOURY
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
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Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе iNumis - March 18, 2014
Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Франция 20 франков 1831 T "Гурт выпуклый" на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1831 "Гурт выпуклый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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