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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1831 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
40 франков 1831 A Париж
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 139
Аверс
Реверс
20 франков 1831 A Гурт вдавленный Париж
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 174
Аверс
Реверс
20 франков 1831 B Гурт вдавленный Руан
Средняя цена 640 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
20 франков 1831 W Гурт вдавленный Лилль
Средняя цена 420 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
20 франков 1831 A Гурт выпуклый Париж
Средняя цена 550 $
Продажи
0 213
Аверс
Реверс
20 франков 1831 A Гурт выпуклый Париж. Инкус
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 франков 1831 B Гурт выпуклый Руан
Средняя цена 640 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
20 франков 1831 T Гурт выпуклый Нант
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
20 франков 1831 W Гурт выпуклый Лилль
Средняя цена 450 $
Продажи
0 49
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