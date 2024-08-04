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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1831 года W "Гурт выпуклый". Лилль (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1831 года W "Гурт выпуклый" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1831 года W "Гурт выпуклый" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1831
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1831 года "Гурт выпуклый" со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Maison Palombo за 1400 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (1)
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Aureo & Calicó (2)
  • Bertolami (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • iNumis (8)
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  • Künker (6)
  • London Coins (1)
  • Monnaies d'Antan (10)
  • NOONANS (1)
  • Palombo (2)
  • Rauch (2)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Stack's (2)
  • UBS (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • Warin Global Investments (1)
Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе Bertolami - December 5, 2021
Продавец Bertolami
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 17, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 17, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе London Coins - June 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе iNumis - March 5, 2019
Продавец iNumis
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе iNumis - October 9, 2018
Продавец iNumis
Дата 9 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе Jean ELSEN - September 8, 2017
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе iNumis - June 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе Warin Global Investments - May 15, 2017
Продавец Warin Global Investments
Дата 15 мая 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1831 W "Гурт выпуклый" на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1831 "Гурт выпуклый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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