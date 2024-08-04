Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1831 года W "Гурт выпуклый". Лилль (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Лилль
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1831
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1831 года "Гурт выпуклый" со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Maison Palombo за 1400 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 8 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 15 мая 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1831 "Гурт выпуклый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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