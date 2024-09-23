Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1831 года B "Гурт вдавленный". Руан (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Руан
Фотография: Chaponnière & Firmenich SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 88,286
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1831
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1831 года "Гурт вдавленный" со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 893 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 900 EUR. Торги состоялись 27 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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