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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1831 года B "Гурт вдавленный". Руан (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - 20 франков 1831 года B "Гурт вдавленный" Руан - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1831 года B "Гурт вдавленный" Руан - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Chaponnière & Firmenich SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 88,286

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1831
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1831 года "Гурт вдавленный" со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 893 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 900 EUR. Торги состоялись 27 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (2)
  • iNumis (2)
  • Jean ELSEN (2)
  • Künker (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция 20 франков 1831 B "Гурт вдавленный" на аукционе Heritage - March 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Франция 20 франков 1831 B "Гурт вдавленный" на аукционе GINZA - June 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 105000 JPY
Франция 20 франков 1831 B "Гурт вдавленный" на аукционе iNumis - October 6, 2020
Продавец iNumis
Дата 6 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1831 B "Гурт вдавленный" на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1831 B "Гурт вдавленный" на аукционе Chaponnière - November 22, 2016
Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1831 B "Гурт вдавленный" на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1831 B "Гурт вдавленный" на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1831 B "Гурт вдавленный" на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1831 B "Гурт вдавленный" на аукционе iNumis - March 18, 2014
Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1831 B "Гурт вдавленный" на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1831 B "Гурт вдавленный" на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Франция 20 франков 1831 B "Гурт вдавленный" на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1831 B "Гурт вдавленный" на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Франция 20 франков 1831 B "Гурт вдавленный" на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1831 B "Гурт вдавленный" на аукционе Heritage - May 30, 2003
Франция 20 франков 1831 B "Гурт вдавленный" на аукционе Heritage - May 30, 2003
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2003
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1831 "Гурт вдавленный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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