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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1831 года A "Гурт выпуклый". Париж. Инкус (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Париж. Инкус

Аверс монеты - 20 франков 1831 года A "Гурт выпуклый" Париж Инкус - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1831 года A "Гурт выпуклый" Париж Инкус - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1831
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1831 года "Гурт выпуклый" со знаком A. Париж. Инкус. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 1446 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
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Франция 20 франков 1831 A "Гурт выпуклый" на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1831 "Гурт выпуклый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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