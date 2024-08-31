Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1831 года A "Гурт выпуклый". Париж. Инкус (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Париж. Инкус
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1831 года "Гурт выпуклый" со знаком A. Париж. Инкус. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 1446 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
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