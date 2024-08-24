Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1831 года W "Гурт вдавленный". Лилль (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1831 года W "Гурт вдавленный" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1831 года W "Гурт вдавленный" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 106,816

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1831
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1831 года "Гурт вдавленный" со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Patrick Guillard Collection за 580 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (2)
  • iNumis (3)
  • Jean ELSEN (3)
  • Künker (2)
  • Lugdunum (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Münzenonline (1)
  • Numismatica Ars Classica (1)
  • Palombo (2)
  • Patrick Guillard Collection (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
482 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе Patrick Guillard Collection - April 25, 2023
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU55
Цена
641 $
Цена в валюте аукциона 580 EUR
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе Spink - July 19, 2021
Продавец Spink
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе Lugdunum - June 9, 2021
Продавец Lugdunum
Дата 9 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе Jean ELSEN - June 4, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 4 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе Münzenonline - April 23, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе Monnaies d'Antan - November 19, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 ноября 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе iNumis - March 18, 2014
Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе Heritage - October 24, 2013
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе Heritage - October 24, 2013
Продавец Heritage
Дата 24 октября 2013
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе Heritage - May 31, 2009
Франция 20 франков 1831 W "Гурт вдавленный" на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 франков 1831 "Гурт вдавленный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Луи-Филиппа I Монеты Франции 1831 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 20 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск