Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1831 года W "Гурт вдавленный". Лилль (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Лилль
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 106,816
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1831
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1831 года "Гурт вдавленный" со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Patrick Guillard Collection за 580 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Spink (1)
- UBS (1)
- WAG (1)
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU55
Цена
641 $
Цена в валюте аукциона 580 EUR
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 9 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 4 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 24 октября 2013
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1831 "Гурт вдавленный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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