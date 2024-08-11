Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1831 года B "Гурт выпуклый". Руан (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Руан
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1831
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1831 года "Гурт выпуклый" со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе Maison Palombo за 3200 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 4 декабря 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 3 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июля 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 июня 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1831 "Гурт выпуклый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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