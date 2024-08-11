Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1831 года B "Гурт выпуклый". Руан (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - 20 франков 1831 года B "Гурт выпуклый" Руан - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1831 года B "Гурт выпуклый" Руан - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1831
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1831 года "Гурт выпуклый" со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе Maison Palombo за 3200 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Ars Time (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Busso Peus (2)
  • Chaponnière (1)
  • Creusy Numismatique (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (4)
  • Hess Divo (1)
  • iNumis (8)
  • Jean ELSEN (2)
  • Künker (2)
  • London Coins (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Palombo (1)
  • Schulman (1)
  • Westfälische (1)
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе London Coins - June 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2023
Сохранность F
Цена
442 $
Цена в валюте аукциона 355 GBP
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе Palombo - October 20, 2018
Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе iNumis - March 6, 2018
Продавец iNumis
Дата 6 марта 2018
Сохранность F
Цена
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе iNumis - March 8, 2016
Продавец iNumis
Дата 8 марта 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе Jean ELSEN - December 4, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 4 декабря 2015
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе iNumis - October 13, 2015
Продавец iNumis
Дата 13 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе Schulman - July 3, 2015
Продавец Schulman
Дата 3 июля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе Heritage - July 2, 2015
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе Heritage - July 2, 2015
Продавец Heritage
Дата 2 июля 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе Heritage - June 11, 2015
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе Heritage - June 11, 2015
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе Ars Time - November 4, 2014
Продавец Ars Time
Дата 4 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1831 B "Гурт выпуклый" на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 франков 1831 "Гурт выпуклый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Луи-Филиппа I Монеты Франции 1831 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 20 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск