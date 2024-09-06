Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1833 года B "Тип 1832-1848". Руан (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Руан
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 155,197
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1833
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1833 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 697 проданному на аукционе Maison Palombo за 1950 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Teutoburger (3)
Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность F
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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