Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1833 года B "Тип 1832-1848". Руан (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - 20 франков 1833 года B "Тип 1832-1848" Руан - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1833 года B "Тип 1832-1848" Руан - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 155,197

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1833
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1833 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 697 проданному на аукционе Maison Palombo за 1950 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auctiones (1)
  • Chaponnière (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (2)
  • HERVERA (1)
  • Hess Divo (1)
  • iNumis (5)
  • Jean ELSEN (4)
  • Jesús Vico (1)
  • Künker (3)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (3)
  • Münzenonline (1)
  • Palombo (3)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (3)
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Jean ELSEN - June 10, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2022
Сохранность XF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Франция 20 франков 1833 B на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Münzenonline - April 8, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Jean ELSEN - June 8, 2018
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Monnaies d'Antan - May 19, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Heritage - April 6, 2017
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Heritage - April 6, 2017
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Auctiones - March 19, 2017
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1833 B на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Heritage - January 9, 2017
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Chaponnière - November 22, 2016
Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Chaponnière - November 22, 2016
Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1833 B на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Jesús Vico - June 2, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 2 июня 2016
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1833 B на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1833 B на аукционе iNumis - March 8, 2016
Продавец iNumis
Дата 8 марта 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 франков 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Луи-Филиппа I Монеты Франции 1833 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 20 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск