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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1833 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
40 франков 1833 A Париж
Средняя цена 820 $
Продажи
0 143
Аверс
Реверс
40 франков 1833 B Руан
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 франков 1833 A Париж
Средняя цена 360 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
20 франков 1833 B Руан
Средняя цена 410 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
20 франков 1833 W Лилль
Средняя цена 310 $
Продажи
0 7
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