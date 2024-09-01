Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1833 года B "Тип 1831-1839". Руан (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Руан
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,90322 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,392
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 40 франков
- Год 1833
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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