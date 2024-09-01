Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1833 года A "Тип 1832-1848". Париж (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Париж
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 206,954
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1833
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1833 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 32094 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
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Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
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Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность Нет оценки
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
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Где продать?
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