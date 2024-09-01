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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1845 года W "Тип 1832-1848". Лилль (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1845 года W "Тип 1832-1848" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1845 года W "Тип 1832-1848" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,994

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1845
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1845 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 3759 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (2)
  • Varesi (1)
Франция 20 франков 1845 W на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность XF
Цена
582 $
Цена в валюте аукциона 531 EUR
Франция 20 франков 1845 W на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1078 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция 20 франков 1845 W на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1845 W на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1845 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1845 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1845 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1845 W на аукционе cgb.fr - September 10, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 10 сентября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Франция 20 франков 1845 W на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1845 W на аукционе Coin Cabinet - March 10, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1845 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 17, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1845 W на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1845 W на аукционе Chaponnière - October 22, 2017
Продавец Chaponnière
Дата 22 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1845 W на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1845 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1845 W на аукционе iNumis - December 6, 2016
Продавец iNumis
Дата 6 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1845 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1845 W на аукционе Auctiones - September 11, 2016
Продавец Auctiones
Дата 11 сентября 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1845 W на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1845 W на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1845 W на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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