Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1845 года W "Тип 1832-1848". Лилль (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Лилль
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,994
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1845
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1845 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 3759 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1078 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 10 сентября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 11 сентября 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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