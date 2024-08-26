Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1839 года A "Тип 1831-1839". Париж (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Париж
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,90322 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 23
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 40 франков
- Год 1839
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1839 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 920 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 45000 EUR. Торги состоялись 27 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Palombo (1)
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
57278 $
Цена в валюте аукциона 45000 EUR
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность AU53 PCGS
Цена
35729 $
Цена в валюте аукциона 32000 CHF
Где продать?
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