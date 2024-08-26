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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1839 года A "Тип 1831-1839". Париж (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1839 года A "Тип 1831-1839" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 40 франков 1839 года A "Тип 1831-1839" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,90322 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 23

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1839
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1839 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 920 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 45000 EUR. Торги состоялись 27 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Palombo (1)
Франция 40 франков 1839 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
57278 $
Цена в валюте аукциона 45000 EUR
Франция 40 франков 1839 A на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность AU53 PCGS
Цена
35729 $
Цена в валюте аукциона 32000 CHF
Франция 40 франков 1839 A на аукционе Numismatica Genevensis - November 28, 2012
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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