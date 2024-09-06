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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1837 года A "Тип 1832-1848". Париж (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1837 года A "Тип 1832-1848" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1837 года A "Тип 1832-1848" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 34,262

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1837
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1837 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 3733 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (3)
  • UBS (1)
Франция 20 франков 1837 A на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
1054 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Франция 20 франков 1837 A на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Франция 20 франков 1837 A на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1837 A на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1837 A на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Франция 20 франков 1837 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1837 A на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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