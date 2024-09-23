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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1837 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
40 франков 1837 A Париж
Средняя цена 610 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
20 франков 1837 A Париж
Средняя цена 490 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
20 франков 1837 W Лилль
Средняя цена 560 $
Продажи
0 16
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