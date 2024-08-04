Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1837 года A "Тип 1831-1839". Париж (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Париж
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,90322 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 28,224
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 40 франков
- Год 1837
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1837 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 1156 проданному на аукционе iNumis за 1150 EUR. Торги состоялись 25 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Auction World (2)
- Aureo & Calicó (4)
- Bolaffi (2)
- Cayón (1)
- Emporium Hamburg (1)
- GINZA (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (4)
- HERVERA (1)
- Hess Divo (2)
- iNumis (1)
- Jean ELSEN (4)
- Katz (2)
- Künker (3)
- Reinhard Fischer (2)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (2)
- Soler y Llach (1)
- Spink (1)
- Stack's (4)
- UBS (1)
- Veilinghuis de Ruiter (1)
- WAG (2)
Продавец Spink
Дата 21 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GINZA
Дата 21 ноября 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 14 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 40 франков 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск