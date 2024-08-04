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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1837 года A "Тип 1831-1839". Париж (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1837 года A "Тип 1831-1839" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 40 франков 1837 года A "Тип 1831-1839" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,90322 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 28,224

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1837
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1837 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 1156 проданному на аукционе iNumis за 1150 EUR. Торги состоялись 25 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • SINCONA (2)
  • Soler y Llach (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (4)
  • UBS (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • WAG (2)
Франция 40 франков 1837 A на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
647 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 40 франков 1837 A на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
647 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 40 франков 1837 A на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1837 A на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 11, 2021
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1837 A на аукционе Spink - September 21, 2021
Продавец Spink
Дата 21 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1837 A на аукционе Stack's - August 18, 2021
Франция 40 франков 1837 A на аукционе Stack's - August 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1837 A на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1837 A на аукционе GINZA - November 21, 2020
Продавец GINZA
Дата 21 ноября 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1837 A на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1837 A на аукционе Hess Divo - December 3, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1837 A на аукционе Russiancoin - November 14, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 14 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 40 франков 1837 A на аукционе Heritage - October 10, 2019
Франция 40 франков 1837 A на аукционе Heritage - October 10, 2019
Продавец Heritage
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
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Франция 40 франков 1837 A на аукционе HERVERA - July 11, 2019
Продавец HERVERA
Дата 11 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1837 A на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1837 A на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1837 A на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1837 A на аукционе Auction World - July 15, 2018
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1837 A на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1837 A на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1837 A на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Франция 40 франков 1837 A на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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