Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1834 года L "Тип 1831-1839". Байонна (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Байонна
Фотография: Maître Wattebled
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,90322 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 12,451
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 40 франков
- Год 1834
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1834 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 20456 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2200 USD. Торги состоялись 10 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
634 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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