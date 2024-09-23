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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1834 года L "Тип 1831-1839". Байонна (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Байонна

Аверс монеты - 40 франков 1834 года L "Тип 1831-1839" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 40 франков 1834 года L "Тип 1831-1839" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Maître Wattebled

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,90322 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 12,451

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1834
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1834 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 20456 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2200 USD. Торги состоялись 10 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • VL Nummus (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
Франция 40 франков 1834 L на аукционе VL Nummus - February 10, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
647 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 40 франков 1834 L на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
634 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 40 франков 1834 L на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 27, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1834 L на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1834 L на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 11, 2021
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1834 L на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 11, 2021
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1834 L на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1834 L на аукционе Stack's - October 21, 2020
Франция 40 франков 1834 L на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 40 франков 1834 L на аукционе Teutoburger - December 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1834 L на аукционе iNumis - October 8, 2019
Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1834 L на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1834 L на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1834 L на аукционе SINCONA - October 23, 2018
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1834 L на аукционе iNumis - May 3, 2018
Продавец iNumis
Дата 3 мая 2018
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1834 L на аукционе iNumis - March 6, 2018
Продавец iNumis
Дата 6 марта 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1834 L на аукционе iNumis - March 6, 2018
Продавец iNumis
Дата 6 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1834 L на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1834 L на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1834 L на аукционе Soler y Llach - July 5, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1834 L на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность F
Цена
Франция 40 франков 1834 L на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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