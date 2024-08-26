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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1834 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
40 франков 1834 A Париж
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 257
Аверс
Реверс
40 франков 1834 L Байонна
Средняя цена 810 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
20 франков 1834 A Париж
Средняя цена 360 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
20 франков 1834 B Руан
Средняя цена 510 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
20 франков 1834 L Байонна
Средняя цена 370 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
20 франков 1834 W Лилль
Средняя цена 280 $
Продажи
1 7
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