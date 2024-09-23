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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1834 года L "Тип 1832-1848". Байонна (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Байонна

Аверс монеты - 20 франков 1834 года L "Тип 1832-1848" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1834 года L "Тип 1832-1848" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 20,824

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1834
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1834 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 1141 проданному на аукционе iNumis за 450 EUR. Торги состоялись 18 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • iNumis (2)
  • Jean ELSEN (2)
  • Künker (1)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • Reinhard Fischer (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • VL Nummus (1)
Франция 20 франков 1834 L на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Франция 20 франков 1834 L на аукционе Heritage - December 7, 2017
Франция 20 франков 1834 L на аукционе Heritage - December 7, 2017
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Франция 20 франков 1834 L на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1834 L на аукционе Reinhard Fischer - January 9, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 9 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1834 L на аукционе HERVERA - December 18, 2014
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1834 L на аукционе Soler y Llach - December 17, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1834 L на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1834 L на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1834 L на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1834 L на аукционе iNumis - March 18, 2014
Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1834 L на аукционе iNumis - March 18, 2014
Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1834 L на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
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Франция 20 франков 1834 L на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1834 L на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1834 L на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Франция 20 франков 1834 L на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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