Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1834 года L "Тип 1832-1848". Байонна (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Байонна
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 20,824
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1834
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1834 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 1141 проданному на аукционе iNumis за 450 EUR. Торги состоялись 18 марта 2014.
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 9 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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