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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1834 года B "Тип 1832-1848". Руан (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - 20 франков 1834 года B "Тип 1832-1848" Руан - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1834 года B "Тип 1832-1848" Руан - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 77,112

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1834
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1834 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 2000 EUR. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • SINCONA (1)
  • Skanfil Auksjoner AS (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (2)
Франция 20 франков 1834 B на аукционе Skanfil Auksjoner AS - November 9, 2023
Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 3700 NOK
Франция 20 франков 1834 B на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
2103 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Франция 20 франков 1834 B на аукционе Heritage - September 14, 2023
Продавец Heritage
Дата 14 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Франция 20 франков 1834 B на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1834 B на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1834 B на аукционе Jean ELSEN - September 8, 2017
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1834 B на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1834 B на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1834 B на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1834 B на аукционе Chaponnière - November 22, 2016
Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1834 B на аукционе Heritage - September 13, 2016
Франция 20 франков 1834 B на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1834 B на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1834 B на аукционе Reinhard Fischer - January 9, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 9 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1834 B на аукционе Reinhard Fischer - January 9, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 9 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1834 B на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1834 B на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2014
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1834 B на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1834 B на аукционе iNumis - June 3, 2014
Продавец iNumis
Дата 3 июня 2014
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1834 B на аукционе Heritage - April 16, 2014
Франция 20 франков 1834 B на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1834 B на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1834 B на аукционе Stack's - August 14, 2012
Франция 20 франков 1834 B на аукционе Stack's - August 14, 2012
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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