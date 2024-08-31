Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1834 года B "Тип 1832-1848". Руан (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Руан
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 77,112
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1834
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1834 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 2000 EUR. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (2)
Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 3700 NOK
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
2103 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Heritage
Дата 14 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 8 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 9 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 9 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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