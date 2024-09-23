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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1844 года A "Тип 1832-1848". Париж (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1844 года A "Тип 1832-1848" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1844 года A "Тип 1832-1848" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 102,555

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1844
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1844 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 550 GBP. Торги состоялись 2 июля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Ars Time (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Creusy Numismatique (1)
  • Goldberg (1)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (2)
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  • iNumis (3)
  • Jean ELSEN (1)
  • Karamitsos (1)
  • Künker (2)
  • Lugdunum (1)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • Münzenonline (1)
  • Rauch (1)
  • Rhenumis (2)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • V. GADOURY (2)
Франция 20 франков 1844 A на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - June 14, 2024
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
505 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Франция 20 франков 1844 A на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Франция 20 франков 1844 A на аукционе Karamitsos - December 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1844 A на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1844 A на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1844 A на аукционе Münzenonline - April 8, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1844 A на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Франция 20 франков 1844 A на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1844 A на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1844 A на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1844 A на аукционе Lugdunum - November 15, 2018
Продавец Lugdunum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1844 A на аукционе Künker - May 15, 2018
Продавец Künker
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1844 A на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1844 A на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1844 A на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1844 A на аукционе iNumis - December 8, 2014
Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1844 A на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1844 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1844 A на аукционе Creusy Numismatique - June 17, 2014
Продавец Creusy Numismatique
Дата 17 июня 2014
Сохранность AU
Цена
Франция 20 франков 1844 A на аукционе Ars Time - December 17, 2013
Продавец Ars Time
Дата 17 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1844 A на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Франция 20 франков 1844 A на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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