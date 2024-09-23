Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1844 года A "Тип 1832-1848". Париж (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Париж
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 102,555
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1844
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1844 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 550 GBP. Торги состоялись 2 июля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
505 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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