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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1844 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1844 A Париж
Средняя цена 320 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
20 франков 1844 W Лилль
Средняя цена 480 $
Продажи
0 35
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