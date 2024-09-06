Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1844 года W "Тип 1832-1848". Лилль (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Лилль
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 34,168
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1844
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1844 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 30385 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4800 USD. Торги состоялись 22 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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