Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1843 года W "Тип 1832-1848". Лилль (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Лилль
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 35,295
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1843
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1843 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 700 проданному на аукционе Maison Palombo за 1900 CHF. Торги состоялись 22 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 9 января 2015
Сохранность VF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 9 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Ars Time
Дата 17 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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