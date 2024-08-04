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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1843 года W "Тип 1832-1848". Лилль (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1843 года W "Тип 1832-1848" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1843 года W "Тип 1832-1848" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 35,295

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1843
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1843 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 700 проданному на аукционе Maison Palombo за 1900 CHF. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • Künker (1)
  • MDC Monaco (2)
  • Monnaies d'Antan (6)
  • Münzenonline (1)
  • Numis.be (1)
  • Palombo (2)
  • Reinhard Fischer (2)
  • SINCONA (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
Франция 20 франков 1843 W на аукционе MDC Monaco - December 3, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
392 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Франция 20 франков 1843 W на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Франция 20 франков 1843 W на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1843 W на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 11, 2022
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1843 W на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 11, 2022
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1843 W на аукционе Münzenonline - April 23, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1843 W на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1843 W на аукционе GINZA - June 10, 2019
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1843 W на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1843 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1843 W на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1843 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1843 W на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1843 W на аукционе Reinhard Fischer - January 9, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 9 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1843 W на аукционе Reinhard Fischer - January 9, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 9 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1843 W на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1843 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1843 W на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1843 W на аукционе Ars Time - December 17, 2013
Продавец Ars Time
Дата 17 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1843 W на аукционе Ars Time - December 17, 2013
Продавец Ars Time
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1843 W на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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