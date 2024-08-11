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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1843 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1843 A Париж
Средняя цена 550 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
20 франков 1843 W Лилль
Средняя цена 560 $
Продажи
0 28
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