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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1843 года A "Тип 1832-1848". Париж (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1843 года A "Тип 1832-1848" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1843 года A "Тип 1832-1848" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 105,687

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1843
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1843 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе MDC Monaco за 1800 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Aurora Numismatica (1)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (2)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Palombo (1)
  • Teutoburger (2)
Франция 20 франков 1843 A на аукционе Heritage - January 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Франция 20 франков 1843 A на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
307 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Франция 20 франков 1843 A на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1843 A на аукционе Aurora Numismatica - January 20, 2019
Продавец Aurora Numismatica
Дата 20 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1843 A на аукционе MDC Monaco - December 2, 2016
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1843 A на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1843 A на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1843 A на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1843 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1843 A на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1843 A на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1843 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1843 A на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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