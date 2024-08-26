Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1843 года A "Тип 1832-1848". Париж (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Париж
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 105,687
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1843
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1843 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе MDC Monaco за 1800 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Teutoburger (2)
Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 20 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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