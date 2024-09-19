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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1835 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
40 франков 1835 A Париж
Средняя цена 780 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
40 франков 1835 L Байонна
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 франков 1835 A Париж
Средняя цена 370 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
20 франков 1835 B Руан
Средняя цена 500 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
20 франков 1835 L Байонна
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 франков 1835 W Лилль
Средняя цена 360 $
Продажи
0 13
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