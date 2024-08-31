Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1835 года B "Тип 1832-1848". Руан (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Руан
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 25,878
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1835
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1835 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 3730 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Ars Time (1)
- cgb.fr (1)
- Heritage (1)
- Hess Divo (1)
- iNumis (3)
- Jean ELSEN (1)
- Künker (3)
- Lugdunum (1)
- Monnaies d'Antan (4)
- Numis.be (1)
- SINCONA (1)
- Teutoburger (1)
Продавец Heritage
Дата 30 января 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Lugdunum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец iNumis
Дата 19 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 франков 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск