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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1835 года B "Тип 1832-1848". Руан (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - 20 франков 1835 года B "Тип 1832-1848" Руан - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1835 года B "Тип 1832-1848" Руан - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 25,878

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1835
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1835 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 3730 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Ars Time (1)
  • cgb.fr (1)
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  • iNumis (3)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (3)
  • Lugdunum (1)
  • Monnaies d'Antan (4)
  • Numis.be (1)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (1)
Франция 20 франков 1835 B на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Франция 20 франков 1835 B на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
1522 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Франция 20 франков 1835 B на аукционе Heritage - January 30, 2020
Франция 20 франков 1835 B на аукционе Heritage - January 30, 2020
Продавец Heritage
Дата 30 января 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1835 B на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1835 B на аукционе cgb.fr - March 5, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность VF35
Цена
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Франция 20 франков 1835 B на аукционе Lugdunum - November 15, 2018
Продавец Lugdunum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1835 B на аукционе iNumis - March 6, 2018
Продавец iNumis
Дата 6 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1835 B на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1835 B на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1835 B на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1835 B на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1835 B на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1835 B на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1835 B на аукционе Ars Time - December 17, 2013
Продавец Ars Time
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1835 B на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2013
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1835 B на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1835 B на аукционе iNumis - October 19, 2012
Продавец iNumis
Дата 19 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1835 B на аукционе Numis.be - May 19, 2012
Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1835 B на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1835 B на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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