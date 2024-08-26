Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1835 года L "Тип 1832-1848". Байонна (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Байонна
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 856
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1835
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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