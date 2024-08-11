Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1835 года A "Тип 1831-1839". Париж (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Париж
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,90322 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 36,432
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 40 франков
- Год 1835
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1835 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Warin Global Investments за 2700 EUR. Торги состоялись 2 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Warin Global Investments (1)
Продавец Heritage
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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