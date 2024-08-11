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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1835 года A "Тип 1831-1839". Париж (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1835 года A "Тип 1831-1839" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 40 франков 1835 года A "Тип 1831-1839" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,90322 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 36,432

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1835
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1835 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Warin Global Investments за 2700 EUR. Торги состоялись 2 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Meister & Sonntag (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • Warin Global Investments (1)
Франция 40 франков 1835 A на аукционе Heritage - April 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Франция 40 франков 1835 A на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Франция 40 франков 1835 A на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Франция 40 франков 1835 A на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1835 A на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1835 A на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1835 A на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция 40 франков 1835 A на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1835 A на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1835 A на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1835 A на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1835 A на аукционе Libert - February 14, 2018
Продавец Libert
Дата 14 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1835 A на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1835 A на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1835 A на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1835 A на аукционе iNumis - June 7, 2016
Продавец iNumis
Дата 7 июня 2016
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1835 A на аукционе iNumis - March 8, 2016
Продавец iNumis
Дата 8 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1835 A на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1835 A на аукционе iNumis - March 10, 2015
Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1835 A на аукционе iNumis - March 10, 2015
Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1835 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1835 A на аукционе Bolaffi - June 6, 2014
Продавец Bolaffi
Дата 6 июня 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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