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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1835 года A "Тип 1832-1848". Париж (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1835 года A "Тип 1832-1848" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1835 года A "Тип 1832-1848" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 96,538

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1835
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1835 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 980 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 600 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Hess Divo (1)
  • Jean ELSEN (2)
  • Künker (1)
Франция 20 франков 1835 A на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 220 CHF
Франция 20 франков 1835 A на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
741 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 20 франков 1835 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1835 A на аукционе Jean ELSEN - September 12, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 12 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1835 A на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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