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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1835 года L "Тип 1831-1839". Байонна (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Байонна

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,90322 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 856

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1835
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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