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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1830 года A "Гурт вдавленный". Париж (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1830 года A "Гурт вдавленный" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1830 года A "Гурт вдавленный" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 18,391

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1830
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1830 года "Гурт вдавленный" со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Maison Palombo за 1500 CHF. Торги состоялись 22 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • iNumis (4)
  • Jean ELSEN (3)
  • Künker (5)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Palombo (3)
  • Patrick Guillard Collection (1)
  • Russiancoin (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (3)
Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе Patrick Guillard Collection - June 3, 2024
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1389 $
Цена в валюте аукциона 1280 EUR
Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе Jean ELSEN - September 18, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе Russiancoin - November 14, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 14 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе Emporium Hamburg - November 12, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе Palombo - May 3, 2019
Продавец Palombo
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе iNumis - October 9, 2018
Продавец iNumis
Дата 9 октября 2018
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU55 PCGS
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт вдавленный" на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1830 "Гурт вдавленный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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