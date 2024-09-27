Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1830 года A "Гурт вдавленный". Париж (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Париж
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 18,391
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1830
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1830 года "Гурт вдавленный" со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Maison Palombo за 1500 CHF. Торги состоялись 22 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1389 $
Цена в валюте аукциона 1280 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 18 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец iNumis
Дата 9 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1830 "Гурт вдавленный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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