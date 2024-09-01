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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1830 года

Золотые монеты (Карл X)

Аверс
Реверс
40 франков 1830 A Париж
Средняя цена 730 $
Продажи
0 281
Аверс
Реверс
40 франков 1830 A Париж. Надпись на гурте рельефная
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
40 франков 1830 MA Марсель
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
20 франков 1830 A Париж
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 184
Аверс
Реверс
20 франков 1830 A Париж. Гурт рубчатый
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
20 франков 1830 W Лилль
Средняя цена 880 $
Продажи
0 23

Золотые монеты (Луи-Филипп I)

Аверс
Реверс
20 франков 1830 A Гурт вдавленный Париж
Средняя цена 780 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
20 франков 1830 A Гурт выпуклый Париж
Средняя цена 950 $
Продажи
0 31
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