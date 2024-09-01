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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1830 года A "Тип 1825-1830". Париж. Гурт рубчатый (Франция, Карл X)

Разновидность: Париж. Гурт рубчатый

Аверс монеты - 20 франков 1830 года A "Тип 1825-1830" Париж Гурт рубчатый - цена золотой монеты - Франция, Карл X Реверс монеты - 20 франков 1830 года A "Тип 1825-1830" Париж Гурт рубчатый - цена золотой монеты - Франция, Карл X

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,797

Описание

  • Страна Франция
  • Период Карл X
  • Номинал 20 франков
  • Год 1830
  • Правитель Карл X (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1830 года со знаком A. Париж. Гурт рубчатый. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 16000 EUR. Торги состоялись 6 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1830 A на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность SP58 PCGS
Цена
2969 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Франция 20 франков 1830 A на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Франция 20 франков 1830 A на аукционе Beaussant Lefèvre - July 1, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность F
Цена
3929 $
Цена в валюте аукциона 3750 EUR
Франция 20 франков 1830 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1830 A на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1830 A на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1830 A на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1830 A на аукционе V. GADOURY - November 15, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность SP53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1830 A на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1830 A на аукционе Numismatica Genevensis - December 3, 2018
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1830 A на аукционе iNumis - October 9, 2018
Продавец iNumis
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A на аукционе Libert - February 14, 2018
Продавец Libert
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1830 A на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1830 A на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1830 A на аукционе Heritage - September 12, 2017
Франция 20 франков 1830 A на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
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Франция 20 франков 1830 A на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1830 A на аукционе MDC Monaco - December 2, 2016
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - June 6, 2016
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 6 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1830 A на аукционе SINCONA - May 20, 2016
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A на аукционе iNumis - October 13, 2015
Продавец iNumis
Дата 13 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1830 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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