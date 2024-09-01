Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1830 года A "Тип 1825-1830". Париж. Гурт рубчатый (Франция, Карл X)
Разновидность: Париж. Гурт рубчатый
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,797
Описание
- Страна Франция
- Период Карл X
- Номинал 20 франков
- Год 1830
- Правитель Карл X (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1830 года со знаком A. Париж. Гурт рубчатый. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 16000 EUR. Торги состоялись 6 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность SP58 PCGS
Цена
2969 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность F
Цена
3929 $
Цена в валюте аукциона 3750 EUR
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность SP53 PCGS
Цена
******
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
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Продавец iNumis
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 6 июня 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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