Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1830 года MA "Тип 1824-1830". Марсель (Франция, Карл X)
Разновидность: Марсель
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,90322 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,026
Описание
- Страна Франция
- Период Карл X
- Номинал 40 франков
- Год 1830
- Правитель Карл X (Король Франции)
- Монетный двор Марсель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1830 года со знаком MA. Марсель. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе Maison Palombo за 4800 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
4004 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
2361 $
Цена в валюте аукциона 2150 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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