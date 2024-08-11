Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1830 года MA "Тип 1824-1830". Марсель (Франция, Карл X)

Разновидность: Марсель

Аверс монеты - 40 франков 1830 года MA "Тип 1824-1830" Марсель - цена золотой монеты - Франция, Карл X Реверс монеты - 40 франков 1830 года MA "Тип 1824-1830" Марсель - цена золотой монеты - Франция, Карл X

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,90322 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,026

Описание

  • Страна Франция
  • Период Карл X
  • Номинал 40 франков
  • Год 1830
  • Правитель Карл X (Король Франции)
  • Монетный двор Марсель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1830 года со знаком MA. Марсель. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе Maison Palombo за 4800 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • cgb.fr (2)
  • HERVERA (1)
  • ICE (2)
  • iNumis (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (5)
  • Libert (1)
  • Maître Wattebled (1)
  • MDC Monaco (3)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Palombo (4)
  • Patrick Guillard Collection (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • UBS (3)
  • V. GADOURY (3)
  • Warin Global Investments (1)
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе Patrick Guillard Collection - February 20, 2024
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 февраля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
4004 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
2361 $
Цена в валюте аукциона 2150 EUR
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе Palombo - October 20, 2018
Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе Libert - February 14, 2018
Продавец Libert
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе ICE - May 17, 2014
Продавец ICE
Дата 17 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1830 MA на аукционе iNumis - March 18, 2014
Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 40 франков 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Карла X Монеты Франции 1830 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 40 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск