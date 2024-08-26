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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1830 года A "Гурт выпуклый". Париж (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1830 года A "Гурт выпуклый" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1830 года A "Гурт выпуклый" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1830
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1830 года "Гурт выпуклый" со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 6500 EUR. Торги состоялись 1 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Palombo (2)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (2)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (2)
Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
2194 $
Цена в валюте аукциона 2000 CHF
Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
545 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе Emporium Hamburg - November 12, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе Monnaies d'Antan - November 17, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе Beaussant Lefèvre - June 1, 2018
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июня 2018
Сохранность AU
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе Schulman - June 24, 2017
Продавец Schulman
Дата 24 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе iNumis - May 3, 2016
Продавец iNumis
Дата 3 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2014
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1830 A "Гурт выпуклый" на аукционе Emporium Hamburg - August 1, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 августа 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1830 "Гурт выпуклый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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