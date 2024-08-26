Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1830 года A "Гурт выпуклый". Париж (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Париж
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1830
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1830 года "Гурт выпуклый" со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 6500 EUR. Торги состоялись 1 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
2194 $
Цена в валюте аукциона 2000 CHF
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Schulman
Дата 24 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2014
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1830 "Гурт выпуклый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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