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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1830 года A "Тип 1824-1830". Париж. Надпись на гурте рельефная (Франция, Карл X)

Разновидность: Париж. Надпись на гурте рельефная

Аверс монеты - 40 франков 1830 года A "Тип 1824-1830" Париж Надпись на гурте рельефная - цена золотой монеты - Франция, Карл X Реверс монеты - 40 франков 1830 года A "Тип 1824-1830" Париж Надпись на гурте рельефная - цена золотой монеты - Франция, Карл X

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,90322 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,324

Описание

  • Страна Франция
  • Период Карл X
  • Номинал 40 франков
  • Год 1830
  • Правитель Карл X (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1830 года со знаком A. Париж. Надпись на гурте рельефная. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе Numphil за 6500 EUR. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 40 франков 1830 A на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1830 A на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность SP55 PCGS
Цена
4030 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Франция 40 франков 1830 A на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
2695 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Франция 40 франков 1830 A на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1830 A на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1830 A на аукционе MDC Monaco - December 2, 2016
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1830 A на аукционе MDC Monaco - December 2, 2016
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1830 A на аукционе iNumis - October 13, 2015
Продавец iNumis
Дата 13 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1830 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1830 A на аукционе Numphil - June 11, 2014
Продавец Numphil
Дата 11 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1830 A на аукционе iNumis - March 18, 2014
Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1830 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2013
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1830 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1830 A на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1830 A на аукционе iNumis - October 19, 2012
Продавец iNumis
Дата 19 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1830 A на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1830 A на аукционе iNumis - March 23, 2012
Продавец iNumis
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1830 A на аукционе Palombo - November 27, 2011
Продавец Palombo
Дата 27 ноября 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1830 A на аукционе ICE - February 18, 2011
Продавец ICE
Дата 18 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
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Франция 40 франков 1830 A на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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