Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1830 года A "Тип 1824-1830". Париж. Надпись на гурте рельефная (Франция, Карл X)
Разновидность: Париж. Надпись на гурте рельефная
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,90322 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,324
Описание
- Страна Франция
- Период Карл X
- Номинал 40 франков
- Год 1830
- Правитель Карл X (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1830 года со знаком A. Париж. Надпись на гурте рельефная. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе Numphil за 6500 EUR. Торги состоялись 10 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность SP55 PCGS
Цена
4030 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
2695 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 13 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Numphil
Дата 11 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец iNumis
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 27 ноября 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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