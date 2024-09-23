40 франков 1830 года A "Тип 1824-1830". Париж. Надпись на гурте рельефная (Франция, Карл X)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1830 года со знаком A. Париж. Надпись на гурте рельефная. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе Numphil за 6500 EUR. Торги состоялись 10 июня 2014.

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