Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1830 года W "Тип 1825-1830". Лилль (Франция, Карл X)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1830 года W "Тип 1825-1830" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Карл X Реверс монеты - 20 франков 1830 года W "Тип 1825-1830" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Карл X

Фотография: cgb.fr

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 15,022

Описание

  • Страна Франция
  • Период Карл X
  • Номинал 20 франков
  • Год 1830
  • Правитель Карл X (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1830 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 3691 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (1)
  • cgb.fr (3)
  • Grün (2)
  • HAYNAULT (1)
  • Heritage (2)
  • Hess Divo (1)
  • iNumis (4)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (2)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
  • Westfälische (1)
Франция 20 франков 1830 W на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
474 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Франция 20 франков 1830 W на аукционе cgb.fr - December 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1410 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Франция 20 франков 1830 W на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1830 W на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1830 W на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS GENI
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1830 W на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1830 W на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1830 W на аукционе HAYNAULT - March 26, 2018
Продавец HAYNAULT
Дата 26 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1830 W на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1830 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1830 W на аукционе iNumis - May 3, 2016
Продавец iNumis
Дата 3 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1830 W на аукционе iNumis - December 8, 2015
Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1830 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1830 W на аукционе iNumis - June 3, 2014
Продавец iNumis
Дата 3 июня 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1830 W на аукционе iNumis - March 18, 2014
Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1830 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1830 W на аукционе Jean ELSEN - March 16, 2012
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 марта 2012
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция 20 франков 1830 W на аукционе Heritage - March 6, 2012
Франция 20 франков 1830 W на аукционе Heritage - March 6, 2012
Продавец Heritage
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1830 W на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1830 W на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1830 W на аукционе Heritage - April 18, 2011
Франция 20 франков 1830 W на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 франков 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Карла X Монеты Франции 1830 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 20 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск