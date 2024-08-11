Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1830 года W "Тип 1825-1830". Лилль (Франция, Карл X)
Разновидность: Лилль
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 15,022
Описание
- Страна Франция
- Период Карл X
- Номинал 20 франков
- Год 1830
- Правитель Карл X (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1830 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 3691 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1410 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS GENI
Цена
******
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец HAYNAULT
Дата 26 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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