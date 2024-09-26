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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1836 года A "Тип 1832-1848". Париж (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1836 года A "Тип 1832-1848" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1836 года A "Тип 1832-1848" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 138,767

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1836
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1836 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 686 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica Spa за 600 EUR. Торги состоялись 15 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Heritage (2)
  • HERVERA (1)
  • Hess Divo (1)
  • Istra Numizmatika d.o.o. (1)
  • Jean ELSEN (2)
  • Künker (3)
  • Montenegro (1)
  • Numismatica Ars Classica (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (2)
  • VL Nummus (1)
Франция 20 франков 1836 A на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Франция 20 франков 1836 A на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность XF
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 365 EUR
Франция 20 франков 1836 A на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Франция 20 франков 1836 A на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1836 A на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1836 A на аукционе Teutoburger - December 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1836 A на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1836 A на аукционе Künker - May 15, 2018
Продавец Künker
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1836 A на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1836 A на аукционе Montenegro - March 18, 2016
Продавец Montenegro
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1836 A на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1836 A на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1836 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1836 A на аукционе Jean ELSEN - September 12, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 12 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1836 A на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1836 A на аукционе Soler y Llach - December 17, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1836 A на аукционе Heritage - June 5, 2012
Франция 20 франков 1836 A на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность F15 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1836 A на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1836 A на аукционе Heritage - September 21, 2008
Франция 20 франков 1836 A на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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