Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1836 года A "Тип 1832-1848". Париж (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Париж
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 138,767
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1836
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1836 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 686 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica Spa за 600 EUR. Торги состоялись 15 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Aureo & Calicó (1)
- Heritage (2)
- HERVERA (1)
- Hess Divo (1)
- Istra Numizmatika d.o.o. (1)
- Jean ELSEN (2)
- Künker (3)
- Montenegro (1)
- Numismatica Ars Classica (1)
- Soler y Llach (1)
- Teutoburger (2)
- VL Nummus (1)
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность XF
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 365 EUR
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Montenegro
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 12 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность F15 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 франков 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск