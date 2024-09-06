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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1832 года B "Тип 1831-1839". Руан (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - 40 франков 1832 года B "Тип 1831-1839" Руан - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 40 франков 1832 года B "Тип 1831-1839" Руан - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,90322 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,339

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1832
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1832 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Maison Palombo за 10000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (4)
  • Palombo (2)
  • SINCONA (6)
  • V. GADOURY (3)
Франция 40 франков 1832 B на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2757 $
Цена в валюте аукциона 2500 CHF
Франция 40 франков 1832 B на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
923 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Франция 40 франков 1832 B на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1832 B на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1832 B на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1832 B на аукционе Beaussant Lefèvre - June 15, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 15 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1832 B на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1832 B на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1832 B на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1832 B на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1832 B на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Франция 40 франков 1832 B на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS63 PCGS
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Франция 40 франков 1832 B на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1832 B на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
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Франция 40 франков 1832 B на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Франция 40 франков 1832 B на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1832 B на аукционе V. GADOURY - November 15, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1832 B на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1832 B на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1832 B на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1832 B на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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