Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1832 года B "Тип 1831-1839". Руан (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Руан
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,90322 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,339
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 40 франков
- Год 1832
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1832 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Maison Palombo за 10000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 15 июня 2023
Сохранность F
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS65 NGC
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
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