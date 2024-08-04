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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1832 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
40 франков 1832 A Париж
Средняя цена 710 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
40 франков 1832 B Руан
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
20 франков 1832 A Париж
Средняя цена 890 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
20 франков 1832 B Руан
Средняя цена 550 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
20 франков 1832 T Нант
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 франков 1832 W Лилль
Средняя цена 470 $
Продажи
0 10
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