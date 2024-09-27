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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1832 года A "Тип 1832-1848". Париж (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1832 года A "Тип 1832-1848" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1832 года A "Тип 1832-1848" Париж - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 6,294

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1832
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1832 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 30222 проданному на аукционе Heritage Auctions за 47000 USD. Торги состоялись 3 августа 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Heritage (2)
  • iNumis (2)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (2)
  • MDC Monaco (1)
  • Palombo (1)
  • SINCONA (1)
Франция 20 франков 1832 A на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Франция 20 франков 1832 A на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Франция 20 франков 1832 A на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1832 A на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1832 A на аукционе Heritage - August 3, 2017
Франция 20 франков 1832 A на аукционе Heritage - August 3, 2017
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Франция 20 франков 1832 A на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1832 A на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1832 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
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Франция 20 франков 1832 A на аукционе Heritage - September 10, 2014
Франция 20 франков 1832 A на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
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Франция 20 франков 1832 A на аукционе iNumis - June 4, 2013
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2013
Сохранность F
Цена
******
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Франция 20 франков 1832 A на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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