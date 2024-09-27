Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1832 года A "Тип 1832-1848". Париж (Франция, Луи-Филипп I)
Разновидность: Париж
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 6,294
Описание
- Страна Франция
- Период Луи-Филипп I
- Номинал 20 франков
- Год 1832
- Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1832 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 30222 проданному на аукционе Heritage Auctions за 47000 USD. Торги состоялись 3 августа 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Где продать?
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