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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1832 года T "Тип 1832-1848". Нант (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Нант

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1832
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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