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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1832 года B "Тип 1832-1848". Руан (Франция, Луи-Филипп I)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - 20 франков 1832 года B "Тип 1832-1848" Руан - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I Реверс монеты - 20 франков 1832 года B "Тип 1832-1848" Руан - цена золотой монеты - Франция, Луи-Филипп I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 14,946

Описание

  • Страна Франция
  • Период Луи-Филипп I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1832
  • Правитель Луи-Филипп I (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1832 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Луи-Филиппа I. Рекорд цены принадлежит лоту 966 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 1700 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Франция 20 франков 1832 B на аукционе Patrick Guillard Collection - June 3, 2024
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
Франция 20 франков 1832 B на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Франция 20 франков 1832 B на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
562 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Франция 20 франков 1832 B на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1832 B на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1832 B на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1832 B на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1832 B на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1832 B на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1832 B на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1832 B на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1832 B на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1832 B на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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